2024總統大選「在野整合」至今未有共識，針對藍營提出民主初選方案，民眾黨一再重申沒有可行性，並提出2種「全民調」方案。對此，民調專家戴立安指出，民眾黨會怕民主初選會變成第二次「716」游行，「聲勢大但沒人出門」的狀況；對於全手機民調，戴也直接點出，手機門號數量比投票人數多出1100萬，且「預付卡」可以一人辦多個門號、陸客外國客都可以辦，且手機多落在六都，加權到其他縣市就會非常可怕。

民眾黨日前拋出2種全民調方案，皆包括「選擇5家民調，做全手機或手機市話各佔50%」，僅在對比式、互比式和勝負計算上有不同。而國民黨表示提出「民主初選、民調併行」的妥協方案，認為占比可以再做協商。

戴立安19日在廣播節目《POP搶先爆》分析藍白幾種方案，雙方提出的方案一定是對自己有利，也各有優劣，無法涵蓋到最公平的方式，也不用去推測哪一種最準確，因為投票結果還沒出來，只能從是否符合實證、理論和公平性的角度來看。

對於藍營提出的「民主初選」，戴立安指出，時間上藍營或許能達成，但這本就是國民黨擅長的組織盤，還能藉機為區域立委選舉熱身，不過開放式初選的投票率一定會比國民黨自己的黨主席投票來的好，因為這是競爭關係，效果會不一樣。

戴立安直言，對柯文哲陣營來講，最怕就是民主初選會變成「下一場716」，聲勢很大、人出不來，跟洪仲丘的游行比較起來差距很大；他也提到，民眾黨支持者現在很推崇「街頭民調」，柯文哲幾乎都是狂勝，那為甚麼不敢接受民主初選？

「公平正義救台灣」活動7月16日在凱道舉行。（陳君瑋攝）

戴立安說，雙方現在都希望對方可以自信一點，都是站在自己有利的角度在看事情，這有很多攻防的角度，但時間會慢慢解決這些問題，因為再拖一、二個禮拜，就不用談民主初選、來不及了，只能回到民調方案上。

針對柯陣營提出全民調2種方案(全手機、手機市話各半)，戴立安直言能不能提出證據，證明這種做法最妥善？去年台北市長選舉黃珊珊也做了很多含手機的民調，跟選舉結果一對照就知道，「堅持的道理在哪裡？也不合邏輯」。

戴立安表示，從現有的民調學術研究成果和實證來看，全手機民調可以使用，但會有抽樣品質的問題。比方說市話裝機率是73%，但手機門號的數量比選民人數多出1100萬。一張身分證就能辦多張預付卡門號，甚至陸客團、外國遊客也能辦預付卡對民調表態，這是很大的問題。

戴立安也提到，手機市話混合民調結果幾乎都在誤差範圍內，但有些民調像是民眾黨的內參民調會做出柯文哲領先侯友宜二十幾個百分點，就是因為在手機抽樣和樣本規模上有問題；手機民調500份都算少，且多半落在六都，還要加權放大到其他十幾個縣市，誤差就會變的很可怕，所以手機民調非常不穩定，且手機、市話不管占比多少，最後如何加權也是一大問題，加權方法至少有4種，每種結果都會不一樣。