國民黨立委參選人林家興22日成立競選總部，國民黨主席朱立倫親自授旗。（馮惠宜攝）

台中市第1選區被視為「藍白合示範區」，台中市長盧秀燕將與民眾黨立委參選人蔡壁如合掛看板，被視為是藍白契機；對此，蔡壁如說，藍白合考驗在野政黨領袖智慧，合掛看板之事民眾黨主席柯文哲樂觀其成；國民黨主席朱立倫也說，藍白合是團隊合作不是淘汰賽，最後一定能組成最強的團隊，不單是總統、立委也希望大家團結一致，發揮最大戰力。

國民黨提名（大里、太平）立委參選人林家興今（22日）舉辦競選總部成立大會，除蔡壁如、朱立倫外，台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人侯友宜胞兄侯明鋒也都到場力挺。現場蔡壁如與朱立倫也分別對藍白合提出回應。

蔡壁如稍早透露近期內就會與盧秀燕合掛看板，深化藍白合；蔡壁如說，這次來台中市競選，同一選區國民黨沒有提名，盧秀燕市長也認為是應該團結所有該團結的力量、集中選，可以同掛看板。

她強調，藍白合考驗在野政黨領袖的智慧，不只是國民黨、民眾黨甚至是所有的在野一些小黨，大家應該團結起來，讓這個國家往前走，畢竟有超過65％的人民希望2024政黨輪替；她也說，與盧秀燕合掛看板之事，柯主席樂觀其成。

而朱立倫最後抵達現場，他面對媒體詢問目前藍白合的進度，他表示，大家秉持最大的誠心、用耐心與同理心，一定可以一一化解，他也說，侯市長（侯友宜）與柯市長（柯文哲）2人共同的理想，就是為了讓台灣能夠安全、安定、安心、兩岸能夠和平、讓政黨輪替。

朱立倫強調，在這個共同的目標下用團隊精神、組成團隊而不是淘汰賽，最後一定能組成最強的團隊，一起加油，不單是總統，立委也希望大家團結一致，國民黨在台中提名7席，另1席共同支持蔡壁如，大家發揮最大戰力，讓席次極大化，就是共同目標。