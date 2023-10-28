總統大選將近，藍白合卻持續卡關，親民黨主席宋楚瑜今在台北出席全球供佛齋僧大會時表示，世事難料，不是草包的問題，而是大家小心不要搞成膿包、讓台灣出包。他強調，不需要預測什麼事會發生，「舉頭三尺有神明，人在做天在看」。

怎麼看藍白合陷僵局？ 宋楚瑜高唱「1首歌」回應 @ChinaTimes

宋楚瑜今以大會主席身分出席「第36屆弘揚孝道全球供佛齋僧大會」，國民黨台北市議員應曉薇以及民眾黨主席柯文哲的爸爸柯承發、媽媽何瑞英也現身會場。

會後受訪時，宋楚瑜針對藍白合議題回應，他多次強調3個基本原則，就是要有共同一致理念、對大政與兩岸基本原則立場要說清楚，最重要的是整合不能淪為權位交換或有個人權位思維。

接著宋楚瑜唱起歌曲〈What ever will be will be〉，表示藍白合到底能不能談成，如同歌詞說的「世事難料」，他更直言，嚴格講起來不是草包的問題，而是大家小心不要搞出些膿包，讓台灣真正出包。

媒體追問，草包是誰？宋楚瑜說，他不要去講任何人，沒有人能料到俄烏戰爭、以巴衝突，政治人物要對天下蒼生要有責任，不需要預測什麼事會發生，「舉頭三尺有神明，人在做天在看」。

媒體再問，人在做天在看，是對誰講？宋楚瑜說，是跟所有人講，這是他第一句學的閩南語，人不能違背天道，也不能霸道，應該講求人民愛道。

宋楚瑜日前表示，盼透過大選重新回到國會，擁有3到4席立委席次就可成立立院黨團。他今天指出，親民黨不分區立委名單正在作業當中，希望親民黨有機會重回立院，推動兩岸建設性對話，最重要的是推動和平倡議，兩岸應要和平，化解軍事衝突。

宋楚瑜說，希望兩岸能真正對話，他的團隊最有經驗，除了對國際情勢，對在野黨彼此如何溝通也有經驗，更重要的是幫台灣解除可能面對的災難，也希望對岸聽到這段話，兩岸同文同種，不應該對立，而是要彼此相親相愛，兩岸一家親。

宋楚瑜強調，親民黨能在國會推動民生建設法案，並對那些考慮不周的倡議踩剎車，現在已經有很多有志之士向親民黨表達意願，大家共襄盛舉。

媒體詢問，是否會再參選總統或不分區立委？宋楚瑜表示，他已為台灣省做出很多應有奉獻，未來不為自己爭任何權位，最重要是要做大功德，不要讓兩岸像各種衝突地方一樣流血、生靈塗炭情況，大功德比大位子重要。

針對大陸前國務院總理李克強病逝一事，宋楚瑜感嘆，很多事情世事難料，盡其在我、存乎一心，真正為國為民，才是孫中山說的要做大事， 而非追求大官。