總統大選將近,藍白合卻持續卡關,親民黨主席宋楚瑜今在台北出席全球供佛齋僧大會時表示,世事難料,不是草包的問題,而是大家小心不要搞成膿包、讓台灣出包。他強調,不需要預測什麼事會發生,「舉頭三尺有神明,人在做天在看」。

宋楚瑜今以大會主席身分出席「第36屆弘揚孝道全球供佛齋僧大會」,國民黨台北市議員應曉薇以及民眾黨主席柯文哲的爸爸柯承發、媽媽何瑞英也現身會場。

會後受訪時,宋楚瑜針對藍白合議題回應,他多次強調3個基本原則,就是要有共同一致理念、對大政與兩岸基本原則立場要說清楚,最重要的是整合不能淪為權位交換或有個人權位思維。

接著宋楚瑜唱起歌曲〈What ever will be will be〉,表示藍白合到底能不能談成,如同歌詞說的「世事難料」,他更直言,嚴格講起來不是草包的問題,而是大家小心不要搞出些膿包,讓台灣真正出包。

媒體追問,草包是誰?宋楚瑜說,他不要去講任何人,沒有人能料到俄烏戰爭、以巴衝突,政治人物要對天下蒼生要有責任,不需要預測什麼事會發生,「舉頭三尺有神明,人在做天在看」。

媒體再問,人在做天在看,是對誰講?宋楚瑜說,是跟所有人講,這是他第一句學的閩南語,人不能違背天道,也不能霸道,應該講求人民愛道。

宋楚瑜日前表示,盼透過大選重新回到國會,擁有3到4席立委席次就可成立立院黨團。他今天指出,親民黨不分區立委名單正在作業當中,希望親民黨有機會重回立院,推動兩岸建設性對話,最重要的是推動和平倡議,兩岸應要和平,化解軍事衝突。

宋楚瑜說,希望兩岸能真正對話,他的團隊最有經驗,除了對國際情勢,對在野黨彼此如何溝通也有經驗,更重要的是幫台灣解除可能面對的災難,也希望對岸聽到這段話,兩岸同文同種,不應該對立,而是要彼此相親相愛,兩岸一家親。

宋楚瑜強調,親民黨能在國會推動民生建設法案,並對那些考慮不周的倡議踩剎車,現在已經有很多有志之士向親民黨表達意願,大家共襄盛舉。

媒體詢問,是否會再參選總統或不分區立委?宋楚瑜表示,他已為台灣省做出很多應有奉獻,未來不為自己爭任何權位,最重要是要做大功德,不要讓兩岸像各種衝突地方一樣流血、生靈塗炭情況,大功德比大位子重要。

針對大陸前國務院總理李克強病逝一事,宋楚瑜感嘆,很多事情世事難料,盡其在我、存乎一心,真正為國為民,才是孫中山說的要做大事, 而非追求大官。