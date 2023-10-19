國民黨台北市議員應曉薇接獲士林國中的教師及家長陳情，指校園合作社竟賣炸雞塊、含糖飲料等高熱量食品給學生，引發網友一陣懷舊熱議。前立委郭正亮指出，很多國家規定學校周邊不能賣這些，為了國民健康，日本企業還要檢查皮帶。如果沒去管這類事，會害小朋友提早過胖。

國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情後，18日召開記者會指出，士林國中販售炸雞塊、披薩、含糖飲料等高熱量食品，學生下課都往合作社衝，有人甚至一天就在合作社花170元買吃的，校方透過此方法每個月淨賺至少20萬元。她更質疑，只要北市教育局人員到場稽查時，學校警衛就會通風報信，合作社人員收到消息後會馬上在相關食品區域掛上「教師專區」的指標，藉此規避稽查。

「你說學校周邊不能賣有糖飲料，在很多國家本來就被視為當然，本來就不能賣！」郭正亮19日在《國民大會》節目表示，而且不只在校內不能賣，還規定校園周邊幾公尺內不能有這種店！我們沒有這樣規定，可是很多國家都這樣。「因為事實上如果你沒去管這件事，是害了小朋友！」

主持人謝曜州提到，可是我們學校周邊特多這種店？「所以你就知道你是一個落後國家嘛！」郭正亮直言，因為你讓小朋友提早過胖，他以後就會付代價！（謝：會養成習慣）「日本也很嚴，日本有的公司還規定要看你的皮帶！」