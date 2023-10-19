華為5G旗艦智慧手機Mate60系列引發全球高度關注，外界認為大陸已經在美國制裁中找到突破點，華府智庫CSIS也建議美國及其盟友，需要增加情報能力及出口管制措施的執法能力。台大哲學系教授苑舉正18日在《盧秀芳辣晚報》指出，白宮發言人尚皮耶甚至揚言制裁華為2025的科技，美國依靠中國人不可能在科技超越的信念，而非證據做判斷是最大問題。華為也有向死而生的企業文化，自我批判才能被制裁仍不斷進步。

「整個科技的發展，沒有發明，只有發現！」苑舉正表示，我們都是發現自然界中擁有的規律，沒有人說是發明規律。所以科技的競爭都是可能的，俄羅斯科技不差，華為科技也很好，美國的科技更沒有話講。但是心態上的問題非常重要，勝不驕敗不餒，這是非常重要的。

「華為到目前為止，被制裁的過程中，我沒有聽過任正非口出過惡言！」苑舉正提到，他不但沒有出過惡言，還不斷強調美國是進步的、美國是科技大國、我們要跟美國學習！美國本身有兩個問題，第一，美國不相信中國人有能力跟他比科技！自己今天上課的時候才講，我們在做判斷的時候，沒有人依靠證據做判斷，都是依靠信念做判斷。你要了解這個，就是美國人不相信中國人有能力！

苑舉正指出，美國認為華為做出任何東西都是抄的、都是偷的，這是第一個問題。第二個問題就是，美國在認知的結構，他不可能被超越！所以前陣子白宮發言人尚皮耶說，她要制裁2025華為發展的科技！還沒發生，她就要開始制裁？為什麼要這樣講？因為她會覺得，華為本身的努力，是國家安全的威脅，讓她覺得很不安。所以美國各種對企業的限制，就是只要他覺得有一點希望的，他通通給你禁止。

苑舉正強調，但是第一，信念是沒有實質證據的；第二，你認定人家未來發展會不如你，這個是不可知的。如果要做這樣的事情，自己最近研究了一下，其實華為的內部結構非常值得大家了解，他裡面有民主生活會、意見社區什麼的，華為本身一直不斷地自我批判，就是因為：我非常非常高興美國在制裁華為，因為華為本身是在被制裁的情況下，來不斷追求進步。「向死而生就是這個觀念！」

「如果華為過得太舒服了，那完蛋了，沒有現在這種成果了！」苑舉正直言，「希望美國儘量制裁，千萬不要放過華為！」