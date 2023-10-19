貿易戰持續升溫，針對AI晶片禁止轉售大陸對台影響以及中美貿易對抗未來有何進展？和碩聯合科技董事長童子賢從2017年川普政府政策分析脈絡，認為一波一波的中美貿易摩擦版本從1.0已經到了現在的3.0，未來若全球摩擦對抗沒有停下來，極有可能進展到4.0。

童子賢指出，中美貿易摩擦是全球從全球化自由化貿易，走向各個經濟、政治、軍事，全球不同板塊互相摩擦衝撞過程，從川普提高關稅、禁止某些產品進口起始，是貿易戰的1.0版本。

拜登上任後點名荷蘭商艾斯摩爾（ASML）跟許多半導體設備，禁運至美國指定國家如大陸、伊朗，開始高科技設備禁運，童子賢認為已到了2.0版本。近來看到不但台積電高階製程擴展到輝達（NVIDIA）一般的產品，包括艾司摩爾的EUV（極紫外光微影製程），現在連很多DUV（深紫外光微影製程）都禁止出口，童子賢認為此波已到了3.0，只要全球摩擦對抗沒有停下來，極有可能進展到4.0。

童子賢指出，台灣以科技產品出口創造經濟活力，而科技產品在當前世界局勢下，是相當敏感的領域，台灣一面繼續發展新科技產品，同時也要不斷關注國際局勢發展、關注全球貿易、政治、軍事板塊衝撞，會不會進一步帶給台灣某些侷限性。

台積電創辦人張忠謀在去年曾提出自由化已死論調，童子賢加註看法，他認為全球從來沒有過百分之百自由化，一定是國家跟國家、板塊跟板塊之間，在國家安全跟經貿發展的比較利益之下，若國家安全重要，貿易跟科技外貿就會受到侷限。國家安全會被提升到重要地位的原因不言可喻，童子賢表示，看看最近以巴衝突，最近美國進一步提升貿易禁運幅度，可知當前國家安全跟科技經貿如果不衝突就會很順暢，一旦衝突，就會有左右為難的抉擇，身處科技業要 不斷小心觀察這樣的發展趨勢。

近期有外媒點名4家台灣半導體設備製造商，替華為子公司蓋廠，台灣被認為是美中角力戰破口。童子賢指出，美國有能力禁止荷蘭廠商艾司摩爾的原因是，該廠關鍵技術來自美國國家科學實驗室，並且在20年前即簽下接受美國政府管制合約，艾司摩爾雖然製作半導體設備，但產生準分子雷射高階電漿產生器為美國生產，等於上游關鍵廠商多來自美國。

「兩個不變趨勢。」童子賢指出，關鍵科技產品往往是全球合作，其次是很多關鍵技術發源地還是美國，在此情形下，「我們自己要小心」，這4家參與建廠廠商要小心有無用到美國專利技術，販售或加工、建造給美國禁運名單廠商，如果沒有大可安心繼續做，如果觸碰到，要小心節制。

對於NVIDIA創辦人黃仁勳近期訪台，被問及會否與黃碰面，童子賢低調表示今天不回答這題。