《CNEWS匯流新聞網》16日公布10月第三週最新民調，採50％市話併50％手機方式，民進黨總統參選人賴清德在四腳督僅獲29.7％支持度，不足3成，民眾黨總統參選人柯文哲以27.7％緊追在後。精神科醫師沈政男按此數據推算指出，若採純手機民調，柯35％，賴24％多，已經領先10個百分點。

「純手機民調柯文哲已領先賴清德10％！國民黨應爭取藍白合採計純市話民調！」沈政男今(17日)在臉書發文表示，看起來民眾黨就是不願意接受國民黨提出的開放式初選投票了，連採計一半的方案都不想談了，因為黃珊珊剛剛說，「藍白若要再談，就談民調方式」。

沈政男提到，民眾黨提出的民調方式，說是比照2020國民黨與民進黨的總統黨內初選民調方式，也就是找五家民調公司，各做三千份，然後比所謂互比式或對比式。到這裡確實一樣，但眉角在此：黃珊珊說，藍白合初選民調將採用全手機或半手機半市話抽樣！

「2020的國民黨總統初選民調不是這樣喔，而是純市話民調。民進黨則是半手機半市話。至今為止，還沒有人做過純手機民調的黨內初選！」沈政男指出，為什麼黃珊珊要提純手機民調？因為：從匯流民調最新數據推算，若採純手機民調，柯文哲是35％，而賴清德是24％多，柯文哲已經領先賴清德10％了！「你沒看錯：純手機，注意，是純手機民調，柯文哲已經壓倒性贏過不是侯友宜，而是贏過賴清德了！」

沈政男強調，只是純手機民調到底有多少抽樣偏誤？是一個問號，因為先前沒有相關實證。看起藍白合唯一剩下的可能方法就是全民調了，如果國民黨不想放棄藍白合，現在要做的不是別的，而是：跟民眾黨說，必須採計純市話民調！因為，以純市話民調來說，侯友宜跟柯文哲大致平手，甚至侯友宜還稍微領先一些。從民眾黨所提民調方案沒有純市話就知道，他們就是打定主意，要讓柯文哲當總統候選人了。

沈政男直言，藍白合對民眾黨來說只剩下柯正侯副一途了，或者侯如果不願意當副手，就推舉另外一位人選。現在就看國民黨要不要接受黃珊珊提出的民調方案了。國民黨如果依然想要藍白合，可以討價還價說：純市話、半手機半民調各佔一半！理由是純市話行之有年，很多時候也有一定的準確度。如果採用純市話與半手機半市話各一半，侯友宜接下來再拚一些，贏過柯文哲的機會也不是零。