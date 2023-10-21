國民黨總統參選人侯友宜於今（21）日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，前高雄市長韓國瑜以及現任桃園市長張善政均將出席力挺。
侯友宜今日下午在桃園市長張善政、立委參選人涂權吉的陪同下，至新屋長祥宮參加中華神農大帝協進會秋祭大典，侯友宜於致詞時表示，宗教信仰是一種歷史的傳承，藉由宗教的交流，能讓兩岸增進理解、消弭衝突，因此今天也特別向神農大帝祈求，兩岸能夠長保平安，下一代可以永續繁榮的走下去。
國民黨總統參選人侯友宜於今（21）日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，前高雄市長韓國瑜以及現任桃園市長張善政均將出席力挺。
侯友宜今日下午在桃園市長張善政、立委參選人涂權吉的陪同下，至新屋長祥宮參加中華神農大帝協進會秋祭大典，侯友宜於致詞時表示，宗教信仰是一種歷史的傳承，藉由宗教的交流，能讓兩岸增進理解、消弭衝突，因此今天也特別向神農大帝祈求，兩岸能夠長保平安，下一代可以永續繁榮的走下去。
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