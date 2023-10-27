桃園市從今年5月啟動產後憂鬱心理諮商計畫，許多民代關心婦女除了產後憂鬱以外，有不少罹癌婦女憂鬱情形也很嚴重，盼能擴大服務範圍。衛生局長劉宜廉說，產後憂鬱心理諮商需求大，為此明年預算將從2000萬元增加至3500萬元，並把子宮頸癌、乳癌、卵巢癌、肺癌及直腸癌共5種癌症一併納入，預計元旦施行。

市議員王珮毓指出，日前曾接獲民眾陳情，盼心理諮商計畫不要局限於產後憂鬱，婦癌、乳癌及重大傷病等女性心理醫療照護也應納入。市議員楊朝偉、劉仁照皆相當肯定心理諮商計畫，但認為懷孕的婦女也有心理諮商的需求，希望擴大服務，劉仁照更建議市府可以從產前就向新手家庭做好教育，應能減少產後憂鬱問題。

衛生局長劉宜廉回應，產後憂鬱心理諮商計畫從5月10日開始推行，提供本市產後6個月內婦女產後憂鬱篩檢、心理諮商及中醫診療調理服務，截至10月20日止，產後憂鬱篩檢有5033案，篩檢完成率為55.92％，其中有819案、16.27％的愛丁堡產後憂鬱症評估量表分數達13分以上，已轉介302案、完成心理諮商有114案，執行中醫診療則有66案，另有517案持續追蹤中。

劉宜廉說，10月23日曾召開專家會議，考量心理諮商需求量大，加上有醫學臨床經驗顯示，罹患肺癌的婦女多數都患有憂鬱症，今年編列的預算有2000萬元，而明年會增加至3500萬元，另也將擴大服務對象，包括增加孕期中婦女、增加乳癌、卵巢癌、子宮相關癌症、結腸及直腸癌及肺癌的婦女和其主要照顧者，還有團體諮商服務，且每人補助額度由8000元增加至9000元。