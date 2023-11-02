桃園市龜山警分局發現1轎車行跡詭異，要攔查時，小客車加速逃逸，雙方追入國立體育大學校內馬路，引起學生大驚。警方逮到人後，張姓駕駛稱以為自己被通緝才想跑，警方查證後並無此事，但張男在校園馬路超速、危險駕駛等行為也依法送辦。

警方表示，因巡邏時發現自小客車行跡詭異，遇警方攔查不停且加速逃逸，後經警方查獲並帶回派出所調查。

經查張姓駕駛誤認自己通緝在案，因此見到員警就想逃跑，警方查證後確定張男並無通緝情事，目前警方將針對該車在校園馬路超速、危險駕駛等行為，依法偵辦。