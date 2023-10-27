媒體人樊啟明今天在臉書分享一張標題為「民眾黨不分區委員安全名單」文件照片，他批，網上突然冒出一份極無腦的不分區名單，「這種認知作戰有點喜感」，這份名單上，國民黨主席朱立倫岳父高育仁也在列，理由是「有效爭取外省藍選票」。

文件上標註「20231025定稿，待總幹事確認」，排名第一的不分區立委人選就是民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊，排名第二的是黃國昌，第三是韓國瑜前發言人王淺秋，理由是進攻侯友宜無法掌握之深藍選票。

名單還包括徐永明、前立委邱毅和蘇震清、網紅館長「陳之漢」等都入列。而高育仁的經歷欄寫「朱立倫岳父」。

民眾黨發言人楊寶楨表示，這完全是虛構造假，對於在選戰關鍵時期、刻意操作假訊息帶風向的有心人士，我們予以譴責。感謝各界的關心及討論，但黨內有一定的提名程序和機制，適當時機會再向外界公布確認名單，呼籲各方勿過度揣測，甚至引用未經證實之資訊。