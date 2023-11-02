2024總統大選進入倒數階段，目前藍白合進度仍卡關，傳國民黨總統候選人侯友宜下通牒，11月3日就是談判最後期限。針對這次總統選舉，民眾黨總統參選人柯文哲最後會做什麼選擇？柯文哲辦公室主任周榆修表示，總歸一句，就是國家要贏、台灣要贏，在選舉贏的過程，實踐大家對這個團體的期待，才是最主要的。

周榆修2日在《暐瀚觀點》節目中接受專訪，主持人問到，「侯柯配」或「柯侯配」可能性，是不是只到明天晚上24:00？周榆修回應表示，柯文哲主張的方式一直沒有變過，就是比民調，然後手機、巿話各占的比例，找幾家用對比的方式。其實用民調來決定，包括國民黨及民進黨從2102年總統初選開始一路走來，都是民調來決定人選，這是不變的地方。

周榆修接著指出，柯文哲有一些轉折上的「變」，一開始輸的退選，後來變成如果民調輸的可以推薦副手，到最後柯文哲已經公開講，只要你這個方式、規則是公開公正，大家都可以接受，也就是像全民調這種方式。至於選票上怎麼安排，柯文哲第一次是講尊重國民黨，1日也講到選票上誰正誰副，他沒有意見。

主持人追問，侯友宜最後是正的，柯文哲願意當他的副手，兩個人印在選票上？周榆修回答，「是」。周榆修表示，民調輸的推薦副手，因為柯文哲不外乎自己工作上的經驗，他記得，2019年，鴻海創辦人郭台銘邀請他擔任副手，因為他那時候還是台北市長，一下風災，一下有些狀況，他恐怕沒辦法顧及，所以他就沒有搭檔。

另外，針對這次總統選舉，柯文哲最後會做什麼選擇？周榆修回應說，對他或對整個團隊來講，他們面臨拿出好的政績，不管是選市長連任，或是面臨重大轉折時，他們很負責任的回應65%的民眾期待，台灣要贏，一步一步往前走，在這個過程當中，一定不會完全順利。但是他們期待，政治上選舉上一定會有競爭，但是國家是一體的，政黨也許不一樣，但是他們在選舉上就拿出自己最好的一面，然後繼續往前走。總歸一句，就是國家要贏、台灣要贏，在選舉贏的過程，實踐大家對這個團體的期待，才是最主要的。