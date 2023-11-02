國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲日前進行政黨協商，針對如何產生最強的總統人選組合，仍沒有結論。柯文哲、朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜為此在10月31日晚間進行「密會」。媒體人吳子嘉認為，「朱侯柯會」叫做補課、補學分，是朱立倫出的點子，因為大家要看到「侯柯會」。

吳子嘉1日在《關鍵時刻》節目中表示，有些媒體都在罵朱柯會，認為是沒有意義的會面。所以「朱侯柯會」叫做補課、補學分，因為被罵了，就趕快把侯友宜叫出來，因為大家要看到「侯柯會」，這才是有實質的一個會議。

吳子嘉認為，一定是朱立倫出的點子，把侯友宜請出來。柯文哲可能認為跟侯友宜談才是正經的會談，所以他們就快點把侯友宜端出來，堵媒體悠悠之口，就會看起來好像正經八百要來談的樣子。

吳子嘉指出，這個會談，侯友宜原本不應該出來，但朱立倫卻把侯友宜請出來，他們3個人就演一個戲，演給媒體看，但前後55分鐘，能談什麼，演完了，朱立倫還說「週三再跟大家報告」。

不過此場密會最後仍無結論，且在朱立倫對外說明結論之際，柯陣營搶先明確表態，公開表示因侯仍不肯完全放棄民主初選制，也不 同意只以全民調作為決定正副總統的產生方式，因此在國民黨沒有新方案之前，「不必再談」。