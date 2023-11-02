國民黨、民眾黨藍白陣營政黨協商，民進黨總統參選人賴清德以一字「空」來形容。前立委郭正亮表示，賴清德有點焦慮，因為民調下降都會焦慮。

郭正亮1日在《下班瀚你聊》節目中認為，賴清德形容藍白合是「空」，有3層空的意思，第一個一場空，就是如幻滅；第二個就是內容空洞，藍白4點共識沒有內容；第三個，疑指兩個候選人都「空空」。

郭正亮接著指出，賴清德有點焦慮，因為民調下降都會焦慮，他看來印堂不亮。郭舉例表示，陳水扁在2000年選總統的時候，他就看到「神蹟」，越選到後面印堂越來越亮，好像抹油。