民進黨總統參選人賴清德今（7）日公佈2024總統競選團隊核心小組名單，過去曾為民眾黨主席柯文哲競逐台北市長選戰的謀士、前立委姚立明也在列，並出任主任委員一職。對此，前民進黨籍立委李俊毅直言，用姚立明是很危險的事情，危險要投重藥，但不要藥效未到，自己更虛弱。

姚立明稍早聲稱，「我跟柯文哲是媒妁之言，因誤會而結合，因了解而分手；我們倆（指自己跟賴清德）是交往而結合，所以當然相互之間會『長長久久』。」

李俊毅則在節目《新聞大白話》指出，我們不太願意去談論姚立明，姚之所以接任賴清德主任委員，第一原因是賴的選情是危險的，而危險是來自於年輕人選票跑了，所以姚立明才會說，「他的第一要務就是把年輕人找回來」。

但針對民進黨是不是要靠姚立明一個人救全黨，李俊毅質疑，姚過去是紅衫軍，那賴清德跟前總統陳水扁之間的支持者要怎麼調和，賴現在用反扁大將去擔任一個重要的角色，「我記得4年前賴清德曾經去找過陳水扁，談到有關於特赦的事，有談到很多很多阿扁希望在政治上幫忙的事情，我覺得現在（用姚立明）是很危險的事情，危險要投重藥，要投猛藥，但是不要投到最後，藥效未到，自己更虛弱，這個要三思。」