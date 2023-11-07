資深演員夏靖庭因吸食安非他命2度入獄，出獄後下定決心改過自新，如今成功洗白的他，重新在演藝圈站穩腳步，不過網紅蕾菈夫妻及YouTuber Joeman捲入持毒風波後，過往的黑歷史再度被翻出，對此，他也語重心長回應此事。

夏靖庭指出只要有人吸毒，自己過往的黑歷史就會被扯出來，不過他倒是毫不在意，接著自嘲：「我不但吸毒，還持有槍械改造槍械，而且還兩次入獄」，更強調也常搬出這些不堪過往自我調侃，他表示拿自己出來做比較，更能突顯只要願意改變，在任何時候都能改變別人的看法，不過得要用謙卑態度改正錯誤，如此一來，這個社會也才願意給予機會。

夏靖庭表示沒有被害人的案件，有太多原因造成，不用特別在意別人怎麼說，畢竟「嘴是他的，過日子是你的」，加上每個人出身不同，不需要太過苛責，甚至不用因此怪到公眾人物身上，接著強調：「多一分體諒社會更和諧，幫助浪子回頭不也是功德一件」。

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