民進黨總統參選人賴清德日前被踢爆萬里老家違建爭議，近日還被指出沒有繳稅紀錄，但他4日在造勢場談及此事，竟哽咽稱父親留下的只有貧窮，挨批情緒勒索。政大地政系教授徐世榮對此直批，賴清德當初對南鐵沿線強拆不手軟，「為什麼自己的家才是家，別人的家就都不是家呢？」中廣董事長趙少康也痛批，當時的賴清德派警察、怪手拆人家住了幾十年的老家毫不手軟，有沒有可憐居民只想保住自己老家的卑微請求？

「賴清德有什麼好哭的？」趙少康今(7日)發文提到，賴清德萬里老家是違建又欠稅，他不只不拆，還在造勢時哽咽說「父親留下的遺產是貧窮」，賴老先生要是地下有知，知道兒子這樣公開埋怨他，不知道做何感想？1950、60年代台灣經濟還沒起飛，難道窮人都有違建？出身清寒和違建又欠稅是兩件事，當年多少家庭連溫飽都有問題，住的往往是只能遮風避雨的陋室，肯上進的孩子若能奮發向上，自然是溫暖的台灣故事。

「但賴清德的違建爭議，已經讓清寒向上的美談，又淪為民進黨的雙標劣跡！」趙少康強調，一般人家的違建，該拆就拆、該罰就罰，該補稅就補稅，一個都躲不掉，每到選舉，民進黨就愛檢視對手的違建，韓國瑜、顏寬恒、柯文哲、黃國昌和廖先翔，全都只能認栽自行拆除，只有賴清德在鏡頭前哭訴，然後派發言人出來推拖拉。

趙少康指出，不只自家違建還硬拗，賴清德在台南市長任內，為了推動南鐵東移，派出警察、怪手，毫不手軟拆人家住了幾十年的老家，當時的賴清德有沒有可憐居民只想保住自己老家的卑微請求？

趙少康直批，民進黨政府執政8年，最令社會痛恨的就是同樣一套價值標準，遇到民進黨的利益就會轉彎！政治人物一旦被舉發違建，最好的做法就是自行拆除以杜悠悠之口，作為想登上總統大位的政治人物，賴清德連這一點以身作則都做不到，再次顯現民進黨的雙標劣行，更讓人看清楚賴清德究竟是什麼樣的格局。