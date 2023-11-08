新店裕隆城9月28日開幕，民進黨團今（8）日在新北市議會質詢時質疑，裕隆城為了配合侯友宜選舉政績倉促開幕，新北市經發局長何怡明澄清，開幕日期是業者決定，侯友宜當天僅參加裕隆公司70周年活動，並非開幕。

議員張維倩說，先前裕隆城開幕後遇上周年慶檔期，但新開幕總是會有許多問題，希望公安問題被重視。

議員李倩萍質疑，開幕時間是企業定的還是市府要求？她得到消息指出，本來開幕沒這麼倉促，是為了配合「某人」，包含邊營運邊施工，民眾反應甲醛味道很重、施工過程發生火警，質疑該檢討。

議員李余典則說，開幕後有民眾在裕隆城室內逛街時，差點被磁磚砸到，工務局長祝惠美說，有開出罰鍰並限期改善，李余典要求，以後每年稽查都應發新聞揭示，讓民眾有管道了解。

議員彭一書則說，新聞提到侯友宜參加的是裕隆城開幕，但何怡明說是周年慶，「看新聞就是開幕活動，新聞稿就是寫裕隆城開幕」，問市府是不是該幫侯友宜反駁，並說他們重點不是裕隆城，質詢是針對新北所有百貨公司都應該由市府不管是公安還是消防、食品安全。

何怡明則澄清裕隆城「承租廠商最大的是誠品」，她說，侯友宜是收到邀請參加「裕隆集團70周年」，開幕時間是回歸裕隆公司與誠品公司決定。

至於民眾「邊逛邊施工」，祝惠美說，不只裕隆城，其他百貨也有類似問題，都是邊營運櫃位會邊裝修，業者要盡安全責任，也是都要申請，法規上雖然沒有規定營運時多少櫃位不得正在裝修，但要裝修就是要申請。