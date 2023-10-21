2024總統大選「藍白合」一事，中廣董事長趙少康19日建議雙方各退一步，國民黨接受民調決勝負，但組閣權交給侯友宜。對此，前立委蔡正元驚訝稱「春江水暖趙先知」！

2024總統大選登記時程倒數，藍白在野陣營的結盟沒有共識，中廣董事長趙少康19日建議雙方各退一步，國民黨接受民眾黨總統參選人柯文哲民調決勝負的建議，但組閣權交給國民黨總統參選人侯友宜，同時，雙方也可以事先敲定至少5個部會首長交由民眾黨來指定，並以政黨輪替做為最大共同目標。

趙少康認為，在「國民政黨聯盟」架構下，侯友宜讓步，以柯文哲堅持的民調決定共推的總統人選，但是無論民調結果誰正誰副，未來4年都由侯友宜及國民黨負責組閣，並保留至少5個重要部會首長，由民眾黨決定，藍白各退一步、各盡所能，應是對雙方都公平可行的構想。

對此，前立委蔡正元驚訝稱「春江水暖趙先知」，趙少康原先主張侯非正不可，現在這麼大的改變，應該是看到情勢危急，非如此不可。

蔡正元直言，這在金溥聰原先的立場，趙少康提出這種主張，非被黨紀處分不可。現在就看，要嘛開除趙少康黨籍，要嘛乖乖奉趙少康爲先知！