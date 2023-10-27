民眾黨總統參選人柯文哲今早舉行聯合政府政策討論座談會，他提出，在選前可以簽署合作意向書，區域立委互相支援，不分區立委，政黨票各自努力，但也不要互相攻擊，更重要的，選後應該要有聯合政府委員會，還有國會多數聯盟的設計，組織一個最能夠替人民服務的聯合政府，「除了我們反對新潮流以外，其他力量都可以合作」。

座談會與會學者包括東吳大學法律系退休教授林騰鷂、台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬、東吳大學教授劉書彬、台灣師範大學政治學研究所退休教授曲兆祥、成功大學法律系教授許忠信、崇右科技大學教授鄭寶清及前南投縣長彭百顯。

柯文哲指出，今天座談會不是為了柯文哲量身打造，來的學者也是不分黨派，各種顏色都有，今天的目的是要打破贏者全拿、毫無制衡、有權無責的體制，打破目前威權總統制、超級總統制，在他看根本是民選皇帝制，要重新建立清廉、勤政、愛民、愛鄉土，來確保台灣的長治久安，在這次選舉當中，提出台灣歷史上第一次的「聯合政府，團結台灣」的政治訴求。

柯文哲說，聯合政府在先進國家有很多案例，但是在台灣從來沒有試驗過，在所有華人世界歷史，也從來沒有聯合政府經驗，他也不認為歐美先進國家的制度可完全移植台灣，不過可以作為參考，政治工程的改革，必須要以憲法、憲法增修條文當作基礎，現階段的政治目標，是要打破贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，要打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人民。

柯提及，從民調上看起來，目前超過65％民意希望政黨輪替，他也呼應民意要求，想要發動台灣第三波民主改革，要先確立戰略目標，就是政黨輪替，而不是政黨或是個人的利益，對他來講，現階段政黨合作的目標是政黨輪替，「而不是趁機贏過柯文哲或擴大自己的政黨」。

柯文哲說，為了這個政治目標，應當團結一切可團結的力量，要最大化合作力量，這也不僅是民眾黨、國民黨，鴻海創辦人郭台銘也應該包括進來，如果認為現階段，郭是在台灣對財經視野最寬廣的人，「為什麼不讓他一起來參加國家建設？」柯文哲表示，從這個觀念擴展出去，「除了我們反對新潮流以外，其他力量都可以合作」，讓台灣變得更好。

柯說，政黨合作或是聯合政府在台灣從來沒有試驗過，從政策行動綱領、總統選舉、立委選舉，甚至選後立法院、副院長、各委員會召集人選舉、行政院組閣，還有各種議案合作，合作層面很寬廣。柯批評，如果在現階段說，總統選舉不能合作，其他通通不能談，這就是典型為了個人利益妨礙整個全體的利益。

柯文哲說，怎麼做都在摸索，他也只能提出建議，比方說在選前可以簽署合作意向書，區域立委互相支援，不分區立委，政黨票各自努力，但也不要互相攻擊，更重要的，選後應該要有聯合政府委員會，還有國會多數聯盟的設計，只要公開透明、專業、清廉效率的原則，就可以組織一個最能夠替人民服務的聯合政府。

他說，自己也主張開國是會議，凝聚國內不只是政黨，有時候直接訴諸人民，進行一場第三波民主改革，10月9日已經提出對台灣未來方向看法，終極目標是內閣制，但涉及修憲不可能一步到位，應該循序漸進，一步一步往內閣制。

柯文哲指出，他主張總統應當到立法院國情報告，接受立院黨團的質詢，閣揆同意權應該要恢復，要當行政院長還是要當立法院多數支持、部會首長應該要有立法院各委員會聽證、廢考監兩院，立委選舉從並立制變聯立制，不分區立委從5％到3％，讓小黨有更多生存空間，不要讓社會失去多元，目前兩極對抗社會文化應該變成多元合作的文化，18歲公民權一定要推動，被選舉權應該從23歲下降到20歲。

他說，應該透過國是會議，凝聚共識，一步一步靠過去，終極目標是內閣制，有兩個精神，還是要給小黨空間，減少尖銳對抗，也讓政策延續性增加，不管選舉或執政，都是改變政治文化的社會運動，他常告訴自己，他在台灣歷史上最大的功勞或貢獻，應該就是給台灣改變，希望給台灣帶來新的思維，也相信新的改變可以實現美好台灣。

對於聯合政府政黨歧見如何化解，是否造成更紛亂政局？柯文哲說，聯合政府也是新的政治文化，過去就是贏者全拿，會造成兩極對抗、相當肅殺，選舉為什麼過程這麼激烈，其實要慢慢跟北歐國家、西歐國家學習彼此包容妥協，到最後可以達到合作。

他說，聯合政府是新的概念，他知道台灣歷史沒有實現過，甚至華人歷史也沒有，但是歐美國家，北歐西歐國家，蠻普遍的，先進國家會有內閣制一定有他的理由，當然在實現過程中一定遇到很多問題，他也認為不可能一步到位，所以就慢慢往這個方向前進。