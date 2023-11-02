前北農總經理、民進黨立委參選人吳音寧透露，柯文哲2015年到彰化參觀文創據點時，拿起一包米敲他自己的頭說「米怎麼是硬的？」並強調自己進北農經過程序，否認自己被農委會硬塞的。民眾黨總統參選人柯文哲今酸回，他自己就是太強調邏輯性，「你講話有沒有邏輯」，而北農當年就是新潮流一定要搶這個位子，「你去問那個段宜康，他塞了幾個人給我？」

對於吳音寧宣稱，柯文哲曾拿米敲頭一事，柯文哲下午在競選總部開箱記者會受訪時反問，「這個，你說我拿米敲頭，說它很硬？米每一包現在抽成真空都硬的，這不是嗎？她的問題是什麼？她意思是說米是軟的還是怎樣？我在測試他的硬度還是怎樣？」記者說，「她的意思是測試你的智商？」柯文哲表示，有時他也要跟大家抱歉，「我們這種人就是太強調邏輯性」、「你講話有沒有邏輯」，有時遇到很多東西，實在沒辦法回應。

柯文哲續指，北農事件，是台灣歷史的一個轉捩點，前北農總經理韓國瑜本來在那裡就好好的，就是真的「搶了菜攤、丟了天下」，2018年的故事，他請韓國瑜到北市府來說「算了、不要跟他們吵了」，就給韓國瑜有給職市政顧問，韓也高高興性，他連辦公桌都幫韓準備好了，「欸！是你們新潮流說不行」。柯說，韓國瑜那種人，不管怎麼樣還是有義氣的人，「他說啊算了、我不要製造你的困擾」，人家就走了，當然後面那故事，台灣實在是充滿了驚奇，韓國瑜的故事，他想大家都知道。

柯文哲控訴，北農當年就是新潮流一定要搶這個位子，「你去問那個段宜康，他塞了幾個人給我？」

一開始他說，「你們至少要弄個專業的來吧，他們就換換換，換到這個可以扯上邊，還有一點，當時他是強迫我們一定要接受，不然跟董事長綁在一起，他們就投票不同意」，當時是董事長、總經理綁在一起投票的。

柯文哲強調，他不想在這個地方再提歷史事件，台灣的政治會繼續往前進，國營事業或這些政府事業，為什麼都已經漸漸淪落到，不是政治酬庸就是綁樁腳，好像控制北農，就可以控制全台灣的農產品價格、就對各農會產生影響，所以把它當作一個位子在搶，他當時想說，這人有沒有專業，只要求專業一點。

隨後柯又說，算了，他不想在這地方再去談那些事，他希望台灣永遠往前進步，還是那句話，「新潮流不倒，台灣不會好」。