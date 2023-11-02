在野整合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲對總統人選產出方式各持己見，柯文哲今表示，他一開始並沒有說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則。侯友宜也回應，柯文哲從10月14日、23日會談都堅持全民調，到現在進入政黨協商，柯主席仍堅持自己的方法，但藍營不斷提出辦法，就是不想放棄任何藍白合作的可能，「我仍然相信雙方有合作的可能，我也衷心地邀請柯主席，一同放下自己，共同完成政黨輪替，一起成就人民的期待」。

侯友宜今(1日)下午在臉書表示，從事公職43年來，他用行動證明，用生命捍衛台灣、守護人民；五年前，他決定出來選舉，目的只有一個，不能讓國家繼續被撕裂，台灣要的不是政黨鬥爭，而是踏實、努力做事的力量，才能守護中華民國，團結台灣。「這份初心，我從未改變，更不會改變。」

侯友宜指出，2024大選，是台灣命運的交叉口，2300萬人的共同心願，就是和平與安定的生活，這也是民眾期待藍白合作，達成政黨輪替，最重要的目的：改變民進黨執政下，台海兵凶戰危的現狀，下架貪汙腐敗的政府，為人民興利除弊。他始終堅定反對台獨，就是要確保兩岸和平，守護國家人民安全；全力尋求在野整合，就是為了實現民眾安和樂利，讓台灣再出發。「因此，藍白合作，絕對不是為了個人勝負，或是政黨利益，我的唯一目標，就是要達成政黨輪替，帶給台灣改變的機會！」

侯友宜表示，在尋求合作的過程中，他不斷表達，要達成目標，整合就必須志同道合，兩黨總統參選人必須攜手合作，才能凝聚最大力量，呼應民意期待。但對於柯主席始終堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，外界十分擔憂，這樣的要求恐怕讓民眾期待的藍白合，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次的撕裂，耗損團結的能量。

侯友宜說，在10月14日雙方第一次會談中，我們同意了柯主席提出的三場辯論，展現合作的誠意，同時也提出民主國家行之有年的民主初選，做為討論對案，但，柯主席依然要求全民調；10月23日，我們再提出包含雙方意見，50%全民調、50%民主初選的折衷方案，但，迄今進入了政黨協商，柯主席，仍然堅持自己的方法。許多期待藍白合作，以及支持他及國民黨的民眾們，已從期待轉為焦慮，甚至是失望，這些心聲，我們不能視而不見，我們不斷提出辦法，就是不想放棄任何可能。

侯友宜強調，過去為了守護人民，即便槍林彈雨，他毫無畏懼；如今為了大局，所有的質疑與責難，他都可以忍，但忍讓絕不是妥協，而是為了中華民國的安全、為了台灣的未來！

侯友宜也向柯文哲喊話，「昨天看到柯主席終於表態，願意讓兩黨總統參選人形成正副手合作，無論剩下的時間有多緊迫，我仍然相信雙方有合作的可能，我也衷心地邀請柯主席，一同放下自己，以中華民國、台灣這片土地的未來為念，共同完成政黨輪替，一起成就人民的期待！」