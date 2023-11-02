台北葫蘆寺今舉行「觀音佛祖出家紀念日 北宮媽祖起駕大典」儀式，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同框出席，但三人位置喬了8次，最後柯、郭坐在一起，柯說「叫我換第9次我就抓狂了！」（楊亞璇攝）

國民黨總統參選人侯友宜（左起）、鴻海創辦人郭台銘 、民眾黨總統參選人柯文哲2日一同出席台北市葫蘆寺台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（張鎧乙攝）

位子喬8次尬爆！柯文哲拉不走不跟侯坐 「換第9次就抓狂」 @ChinaTimes

台北葫蘆寺今舉行「觀音佛祖出家紀念日 北宮媽祖起駕大典」儀式，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同框出席，但三人位置喬了8次，最後柯、郭坐在一起，柯說「叫我換第9次我就抓狂了！」

據了解，原先安排侯、柯比肩而坐， 廟方遭受各方壓力，喬位子喬8次，國民黨北市黨部黃呂錦茹多次上前嘗試拉柯文哲到侯友宜旁邊的座位，但柯文哲聞風不動，一直與郭台銘咬耳朵，侯友宜入座後，柯文哲也未打招呼，黃呂不死心，再度試圖拉柯文哲換位子，郭台銘直接伸手擋住，要黃呂離開，使柯、侯之間隔了郭台銘，雙方毫無交集，關係降至冰點。

活動由侯友宜、郭台銘、柯文哲依序致詞，侯友宜趁著致詞後，走下台向柯、郭握手致意。郭致詞後，同樣向另外兩人致詞，最後柯文哲致詞後，也與侯、郭握手。

會後被問起不願意換到侯友宜旁邊？柯文哲說，「我來已經換7次位子，換第8次，叫我換第9次我就抓狂了。」