民眾黨主席柯文哲布局不分區立委，傳出鎖定陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，而她過去受訪時坦言，自己曾擔任中國國家幹部，「工作性質特殊，還有專屬配車」，遭疑有國安疑慮。柯文哲對此表示，每一個人選都可以接受檢驗，台灣有超過100萬人是跟陸配有關，若佔這麼大比例，為什麼不可以有代言人？

柯文哲今早在聯合政府政策討論座談會後受訪，對於不分區名單列入徐春鶯遭質疑有國安疑慮，柯強調，每一個人選都可以接受檢驗，大概今天早上有看一下徐春鶯好像有發聲明，每個人要替自己辯護。

柯文哲說，他是一個很務實的人，目前台灣陸配大概36到38萬人，嫁一個老公乘以2，再生一個小孩子乘以3，若2300萬人口裡，有超過100萬人是跟陸配有關，若佔這麼大比例，為什麼不可以有代言人？

柯文哲指出，他在政治上一個思維跟很多傳統政治人物不一樣， 為什麼一定要一開始就要把某些人畫成敵人？今年總統大選的口號，共榮社會、國家治理，共榮社會的精神就是用比較大的包容態度去包含所有的人。

柯文哲說，不要說陸配，台北市就有4萬名印尼來的看護工，為什麼他當時在當台北市長時會辦開齋節，很多人跟他講說，那個又沒選票，花那麼多錢辦開齋節幹什麼？但這是種政治思維，只要住在這裡、喜歡台灣、認同台灣這就是台灣人 何必一開始就打說這是敵國、非我族類，若這種態度，台灣作為多元社會，歷史上到現在永無寧日，我們當年為了本省、外省紛擾困擾了幾年 不少於40年。

而民眾黨不分區政策推2年任期制，前立委黃國昌、柯競選總幹事黃珊珊、獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿列入安全名單。

柯文哲表示，因為民眾黨還是個小黨，小黨在成長過程中，還是希望吸納更多人進來，的確有在思考說，立法院這種兩年當一個梯次，可以容納更多的人，至於人要誰，包括哪些人，在沒公佈前都是假設，他也認為在未來這將近一個月，慢慢會有，合作過程中，說不定會有更多人加進來，那名單反正到最後公布就知道了。