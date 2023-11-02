新頭殼（Newtalk新聞）11/2日發布的最新民調(製圖/中時新聞網)

距離2024總統大選僅剩72天，且11/20就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。然而一份最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜似乎因「求親」民眾黨未果，反而激起藍營團結心，與10/17所做的民調相比，上升1.18%、民進黨總統參選人賴清德下跌0.25%、民眾黨總統參選人柯文哲下跌0.76%，三者間的差距不到1%，徹底捲成一團。

據《新頭殼（Newtalk新聞）》2日發布的最新民調，在三腳督的情況下，柯文哲以29.58%居冠、賴清德29.06%居次、侯友宜雖然排第三，但也追到28.98%、剩下12.38%為「尚未決定」。

該報導分析，與民進黨立委趙天麟爆出婚外情成為「親中立委」，以及民眾黨有可能將陸配徐春鶯列不分區等新聞相比。國民黨跟侯友宜反而因為獲得喘息空間，在綠白雙雙下挫的情況下逆勢上揚。

另在四腳督的部分，侯友宜依然有亮眼表現，雖然賴清德還是以27.99%位居榜首、但侯以27.62%超車柯文哲的25.84%、另鴻海董事長郭台銘則為9.39%、剩下9.16%則是「尚未決定」。至於4人支持度變化，賴上升0.35%、侯增加 1.29%、柯文哲減少0.1%、郭台銘減少1.03%。

上述民調通過網路簡訊調查，由Newtalk新聞網站藉由手機門號，於10月31日到11月1日隨機發送簡訊，並邀請回答線上問卷；每一通簡訊皆有獨立網址，以防遭到灌票或濫用；最後成功回收1088份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差值為正負3.03% 。為避免誘導，該民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並依性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源Newtalk新聞媒體。