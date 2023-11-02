藍白協商陷入僵局，雙方都下最後通牒，在總統人選的產生上仍無共識。前立法院長王金平被問及此事，是否認為藍白合不樂觀？王金平說，樂觀不樂觀沒有關係，總是會有個結果，大家共同等待結果。至於若總統沒合，立委是否還能合？王金平表示，應該還是可以。

王金平今出席2023華人公益金傳獎頒獎典禮。會前受訪表示，期待藍白合能夠順利、當然希望藍白合。媒體詢問是否有看到柯文哲的善意？王金平說，現在也不能講什麼，講東也不對、講西也不對。他也說不會主動找柯聊，柯也沒時間找他；至於會不會扮演桶箍角色？他笑著說自己沒當桶箍的能耐。

對於最後如果藍白分開選，國民黨總統參選人侯友宜有沒有勝選機會？王金平說，不得不的時候就只有這樣子，他也強調他一定是幫忙侯友宜；組織方面看要如何加強，大家就是共同團結一心。

至於有傳出王金平可能會被列入不分區立委回鍋當立法院長。王金平對此則回應，「沒有人告訴我這個事情。」

侯友宜也出席開場活動，侯友宜致詞時提到今年主題是「循環經濟與企業公益」，他表示在擔任新北市長任內，念茲在茲要實現的城市願景之一，就是要接軌國際SDGs(永續發展目標)，推動環保永續及循環經濟，新北市是臺灣第一個加入「脫煤者聯盟」，及簽署「氣候緊急宣言」城市。

侯友宜說，政府在制定政策，一定要非常明確，所以他參選總統對於國家整體能源政策強調一定要跟上世界潮流，他宣示一定會達到2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零排放的台灣的目標，將經濟跟循環、公益、環境跟地球，結合在一起，讓這個社會變得更美好。