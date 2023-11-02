旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」表示，有人在日本的速食店用餐，發現飲料改用封口機封膜，不僅飲料不會灑出，外帶也很方便，由於封口機封膜在日本還不普及，讓不少日本網友狂讚，台灣網友也為此感到自豪，紛紛留言「這是我們的日常。」

「魚漿夫婦」近日在臉書粉專轉發日本網友推特貼文，該名網友在日本速食店用餐，發現店家捨棄杯蓋，改用封口機封膜，能確保飲料不會滲漏，外帶也很方便，推文吸引近500萬人次瀏覽、5萬人按讚，日本人皆表示，在台灣買手搖飲，都是用封口機封口，希望日本的餐飲業者也能引進使用。

魚漿夫婦的貼文也有不少台灣人留言，「這是我們的日常」、「封膜機真的是台灣人發明的，台灣之光」、「我剛剛看了好幾次，想說是有什麼更新的技術嗎？台灣真的很棒。」

據《今周刊》報導，封口機由45歲的台灣人葉益芳發明，他蒐集塑膠杯，再用熨斗做實驗，從中找到適合兩者的溫度，期間燒壞200多支熨斗，經過多次實驗才成功，後續又不斷改良，才變為現在的封口機。