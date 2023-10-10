各國文化都有差異，一名日本YouTuber「Bachi周秉志」來台灣念書後，發現台灣有一個超可愛的「特殊文化」，就是不論去哪買完東西或談話結束，一定都會說掰掰，讓他直言這個舉動真的爆擊他的心臟，忍不住大讚台灣人好可愛，引起網友熱烈討論，2.6萬人看完影片狂讚。

日本的YouTuber「Bachi周秉志」近日拍攝短影片分享，他目前正在台灣念書，意外觀察到台灣有一個「特殊文化」超級可愛，那就是不管去哪裡買完東西或結束談話，台灣人似乎都會習慣說一句「掰掰」作結尾。

周秉志表示，日本也有「掰掰文化」，但跟台灣的不同，通常日本人只會跟自己認識的人說掰掰，甚至多數時候，「掰掰」這個詞只有小朋友在用，因此他剛來台灣的時候，聽到一堆人跟他「掰掰」，讓他驚訝之餘，也被台灣人的可愛直擊心臟。

影片吸引2.6萬人狂讚，引起網友討論，不少台人驚訝直呼，原來說掰掰在外國人眼中很可愛？「想到今天早上電話裡役政科的人也跟我說掰掰，這或許是國軍給我最後的溫柔了」、「台灣人習慣說掰掰，就算買個麵老闆跟客人之間也會互說掰掰」、「我是香港人，去台灣3年多，現在也會不自覺地跟別人掰掰」、「本來想說哪有啊，結果前2天我去一家小店買完東西，驚覺自己真的會回頭跟店員說掰掰 + 揮手，原來這是台灣人才會做的事」、「去買飲料的時候，店員妹子掰掰加揮手真的好萌」。