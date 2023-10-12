許多大人、小孩都喜歡過聖誕節，心臟內科醫師陳冠任分享診間趣事，日前替一名阿姨看診，結束後提醒對方3個月後、12月25日聖誕節回診，結果阿姨笑說「你們年輕人大概只記得聖誕節，我們都是過『台灣光復節』。」陳冠任一臉疑惑，事後才知道阿姨想說的應該是「行憲紀念日」，並透露以前這天還會放假一天。

陳冠任在臉書發文表示，日前一位阿姨看診，他提醒對方3個月後回診，阿姨問「3個月後是幾號？」他看了一下行事曆，「12月25日星期一回診，剛好是聖誕節。」結果阿姨笑說「你們年輕人大概只記得聖誕節，其實以前我們都是過『台灣光復節』，你們可能沒聽過了吧？」

陳冠任疑惑表示「12月25日不是光復節」，阿姨卻自信滿滿「可能陳醫師你不知道，以前真的是過光復節喔！」醫師忍不住笑了，「阿姨，台灣光復節一直都是10月25日，12月25日一直都是聖誕節，這我很確定，因為我的生日就是10月25日台灣光復節。」

阿姨瞬間變得尷尬，「真的是這樣喔，可能是我記錯了。」陳冠任事後才想起，曾經有一個叫做「行憲紀念日」的假日。民國52年行政院將行憲紀念日定為國定假日，直至民國89年取消放假。