40歲大陸男星孫堅過去參加湖南衛視選秀節目出道，從中央戲劇學院表演系畢業的他，和唐嫣、文章、白百何是同班同學，他也曾客串過電影《投名狀》。最近趁大陸十一長假，孫堅帶父母到韓國旅遊，第一天他就在朋友圈抱怨當地人沒耐心、服務態度差，更自爆在2天內吵了3次架，雖然語言不通卻不減他的戰火，笑說推薦大家此時打開翻譯APP，打上醜八怪三字翻成韓文，再把手機秀給對方看，輕鬆打臉。

除了《投名狀》外，近年孫堅還有演出趙麗穎主演電視劇《有翡》、宋茜及陳妍希主演的《溫暖的甜蜜的》。因疫情解封，孫堅最近在社群網站分享利用長假到韓國旅行，第一天他便發文當地人好看、街好逛、東西好吃，但店員沒耐心、服務態度差，人品都不怎麼樣。

孫堅教網友跟韓國人吵架方式。（圖／取自新浪娛樂）

孫堅到韓國第一天就覺得當地人沒耐心。（圖／取自新浪娛樂）

孫堅第三天接著說，經過這次旅行見識到韓國年輕人都沒有耐心，也不知道對方是不是歧視，他雖然因此心情不好，但不希望因此影響旅遊心情，他自稱自己直來直往，別人對他好，他加倍奉還，但別人對他差，他不會內耗，「不往內走，用魔法打敗魔法」，還分享在當地吵架的妙招，用翻譯APP罵對方醜八怪。

孫堅質疑自己被歧視。（圖／取自新浪娛樂）

見此，有網友說曾到韓國烤肉店，發現店員給當地人的韓國菜單價格比較便宜，給他們的中文菜單價格貴上許多，孫堅同意表示，此時應該拉上旁邊人立刻離開，「我來了兩天，吵了三架了，但是絕對不讓他們影響我的心情，不高興就懟，絕對不讓自己難受」。