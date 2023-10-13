總統大選藍白合成關鍵，被視為「最強桶箍」的前高雄市長韓國瑜11日出席「戰鬥藍」記者會眾所矚目，國民黨主席朱立倫也拋出韓擔任副主席的說法。韓國瑜11日接受專訪時戲稱，失敗桶箍會變成抱頭痛哭。媒體人陳鳳馨12日在《大新聞大爆卦》節目強調，韓國瑜沒那麼多鬼心機、沒那麼複雜，他沒有第一聲就拒絕，考慮的原因是怕因為黨職，未來跟柯文哲會面，會像是「銜命而來的有心人士」。至於韓是否主動自薦當國民黨副主席，她認為真正重點在於「這是一件好事」。

「韓國瑜是一個很直接的人！」陳鳳馨提到，自己曾經私底下問他：哪來那麼多金句？他就說：當場想到了就說出來啦！他都是信口捻來的。所以他在講話的當下，他有想這麼多嗎？他應該只是覺得吃力不討好，所以他把他從小到大很多的一些歇後語，經常會在那邊臨場發揮。

陳鳳馨表示，現在這個事件，已經到了一個覺得匪夷所思，就是用一個很小的事情，就努力去揣測對方腦袋裡頭在想什麼？陳鳳馨認為，朱立倫跟韓國瑜個性一定不會相互欣賞，但無意把對方當成競爭者這，「我覺得大家不需要去懷疑！」。她並強調韓若能當副主席，也可以消除外界很多的疑慮說：朱立倫是不是在防範韓國瑜？「不需要這樣去思考，因為他們之間有共同的方向、共同的目標，沒有競爭關係！」

陳鳳馨也說，不管是韓國瑜主動，還是朱立倫這邊釋放出來他希望當副主席，這是件好事；且至少目前看起來，韓國瑜並沒有拒絕，而是說「再給我兩天的時間好好思考」。最大的原因是因為，我現在還在整合藍白，萬一我有這個黨職的話，好像我是「銜命而來」？那麼我跟柯文哲的見面，是不是會讓柯文哲覺得，好像我是「有心人士」？

陳鳳馨強調，所以自己覺得，他不是否認或拒絕，他是要告訴大家說，他現在如果愈保持著中立的身分，對於這件事的完成是愈好的。韓國瑜是一個簡單的人，是一個直率的人，不要把他想到那麼複雜，他沒那麼多鬼心機好不好？