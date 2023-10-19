根據《美麗島電子報》今天(19日)曝光的最新總統大選第54波追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德34.5%、國民黨參選人侯友宜24.8%、民眾黨參選人柯文哲23.7%；若是四腳督戰局，賴清德31.2%、侯友宜21.9%、柯文哲19.4%、郭台銘7%。中天《大新聞大爆卦》主持人馬千惠轉述媒體人吳子嘉的分析表示，賴清德看到這個民調，都要睡不著了，因為一來已經跌破盤，重大利空，二來更呈現出藍白合一旦整合成功，就穩贏。

主持人馬千惠今(19日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中公布《美麗島電子報》總統大選第54波追蹤民調，在三腳督的情況下，賴清德還是領先，趨勢是往下，跌到34.5%；侯友宜和柯文哲差距很近，依舊是麻花捲。若是四腳督戰局，賴清德雖仍領先，但更往下， 二、三名還是侯友宜、柯文哲呈現糾纏的狀態。

馬千惠表示，吳子嘉今天跟她分析說，賴清德民調很大幅度的向下走，是因為以巴衝突，打開電視，很多民眾會害怕，會有一種聯想，若賴清德當總統後，很可能會有戰爭。前段時間有一句話「台灣不要變成下一個烏克蘭」，現在大家開始擔憂，以巴戰爭的火恐怕會燒到台灣來，這可解釋為何進口蛋事件打不到賴清德。賴清德看到這個民調，都睡不著了，因為一來已經跌破盤，重大利空，二來更呈現出藍白合一旦整合成功，就穩贏的。