2024總統大選，在野陣營高呼「下架民進黨」，認為逾6成5民眾認為2024應該政黨輪替。不過，根據《美麗島電子報》「誰來繼續執政比較好？」民調顯示，國民黨20.2%、民眾黨12.8%。民調專家戴立安分析表示，「換黨做做看」變盤的訊號，現在看起來還沒有。

廣播節目《POP搶先爆》19日在節目中公布，《美麗島電子報》最新總統大選追蹤民調中的政黨輪替題，詢問受訪者「誰來繼續執政比較好？」贊成民進黨繼續執政的有28.9%；希望換成國民黨來做的有20.2%；希望換成民眾黨來做的為12.8%；而希望讓無黨籍來做的5.2%。

戴立安分析表示，其實這跟總統候選人的投射有關。期待國民黨明年能夠執政的，跟國民黨侯友宜的支持度差不多；而期待民眾黨執政的，明顯低於柯文哲的支持度，這就是政黨實力、執政團隊跟治國能力，給民眾的印象。國民黨跟侯友宜的支持度大概重疊，甚至國民黨高於侯友宜，柯文哲則大於民眾黨，感覺是柯文哲說了算，沒有一個團隊的印象。

戴立安接著表示，6成5民眾支持政黨輪替，那是一個很粗淺的概念，這是簡化、策略性說法，並不是全部壓在同一個政黨上面。

戴立安點出，以往在選舉上，就算是支持度綠高藍低，可是會發生「換黨做做看」的訊號，也就是變盤的訊號，這在2018年高雄市長選舉很多場合都出現過，那都是變盤的跡象，不過，現在看起來還沒有。