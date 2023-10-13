曾入圍金曲獎與金音獎最佳新人的雷擎，日前代表臺北流行音樂中心，站上韓國「釜山搖滾音樂節」舞台，用音樂做外交，成功擄獲無數韓國粉絲。

雷擎此次擔任北流「國際音樂人交換計畫」的第一棒，他表示十分榮幸。雷擎分享：「知道釜山搖滾音樂節規模非常大，所以準備了滿滿能量，希望能征服韓國歌迷。」為能在「釜山搖滾音樂節」帶來完美演出，雷擎特別邀請「旅台韓裔貝斯手」Sujong Park同行，藉此拉近跟韓國觀眾的距離。

雷擎更用心安排的此次的演出歌單，不僅帶來入圍金曲新人獎專輯《Dive ＆ Give》中的經典歌曲，還有與R＆B抒情歌手LINION共同打造的單曲〈Mountain Dude〉，以直率輕快的曲風感染全場，成功吸引觀眾目光。除此之外，雷擎更將原住民傳統謠唱編入歌曲中，成功帶動聽眾共同搖擺，讓韓國觀眾感受到臺灣音樂的魅力。

這次前往韓國演出，雷擎被問到平常是否有在接觸K-POP，他笑說：「我最喜歡NewJeans，當初因為表妹的關係，而接觸到他們的音樂，覺得品味很好，就連編曲也很細膩清爽，顛覆了自己以往對K-POP的認知。」