國民黨總統參選人侯友宜14日於新北舉行競總成立大會，包括前總統馬英九（左三）、前高雄市長韓國瑜（右二）等大咖皆出席。（資料照）

總統大選選舉逼近，中廣董事長趙少康9月下旬主張由韓國瑜扮演藍白合「桶箍」，11日發出「戰鬥藍動員令」，韓和國民黨總統參選人侯友宜更同框；韓也於14日在侯首場萬人造勢活動中喊出「請把對我的愛，轉移到侯友宜身上」。而韓粉意向如何呢？根據《菱傳媒》今（18日）公布最新網路民調顯示，「侯友宜可吸納的韓粉」最多，其次是柯文哲。

該民調結果顯示，2020年票投韓國瑜的支持者，不論是三腳督或四腳督選戰，都有逾六成韓粉會把票投給侯友宜。若以四腳督選戰來看，有63.21%支持侯友宜，21.19%支持柯文哲，郭台銘僅拿到7.73%，另有1.71%改支持賴清德，尚未決定則有4.57%，都不支持或不會去投票者有1.58%。若戰局是三腳督，則有64.36%韓粉會支持侯、22.24%支持柯、1.78%支持賴。

該調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從10月10日至2023年10月14日，共計進行5天，當中有效樣本為11,055份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.93%以內。但此民調如何確認調查對象是否為「韓粉」？《菱傳媒》在相關報導中並未提及。