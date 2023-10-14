全台灣唯一外國廟婆、來自智利、五官深邃的羅美智（Elvira La Rosa Rojas），30歲為愛嫁來台灣，一晃就是34年，丈夫蔡福教英年早逝，她獨力拉拔大2個兒子且承繼丈夫職業，當廟婆收驚、解籤詩，而且國、台語、英文西班牙文攏ㄟ通。羅美智說自己早已是「呆丸郎」，連回智利和親友閒聊時還常常冒出台語，讓大夥哭笑不得。

中颱小犬才剛走，靠海的彰化縣大城鄉輔順將軍廟廟埕被大風吹得亂七八糟，廟婆羅美智6點打開廟門，一個人忙裡忙外掃地、擦桌椅大掃除，昨天的強勁陣風，讓生活在此多年，早見識過海口東北季風「呼呼叫」的她仍驚呼「阿娘喂，金恐怖」。

彰化縣大城鄉萬安宮有百年歷史，廟中供奉輔順將軍「馬舍公」，羅美智接替去世丈夫廟公一職，成為廟婆。（圖／黃威彬攝）

拉丁血統的羅美智濃眉大眼、陽光笑容很有感染力，一開口就是正港台語，她說自己的台灣名字是丈夫娶的，因為台灣人的名字都是三個字，羅是因為名字裡的Rosa，老公覺得她美麗有智慧，所以就成了羅美智。

她回憶自己28歲那年，從智利去巴西探望哥哥，因緣際會認識了大她10歲的丈夫，兩人相戀，2年後嫁到台灣，夫妻倆本來在台北開自助餐店，接著丈夫被找回彰化當輔順將軍廟廟公，那年她和丈夫以及6歲和4歲的兒子一起住在廟裡，一家人還裝飾聖誕樹慶祝聖誕節，未料，2002年丈夫卻意外在午睡中過世，留下她和一對稚子，茫然無措。

後來在家人以及鄉親們的開導下，羅美智身兼母親和父親二職，也挑起廟婆的擔子，她去學校學中文，找村民學台語，足足半年多，當地的阿公阿嬤終於「聽有」，廟婆之路完成溝通第一關。此外，原是天主教徒的她把平時信仰放在心裡，全心全意侍奉將軍廟主神「馬舍公」，當起3百年歷史的萬安宮廟婆，她拉著記者參觀，廟內牌匾、燈籠都被裊裊香煙燻黑，古廟的種種她都能朗朗上口。

當年，因為丈夫太忙，常外出主持法會，羅美智從丈夫那兒學會收驚，她熟練將香爐點燃，口裡喃喃念咒，手裡拿著上插三柱清香的一疊金紙，在來收驚民眾頭頂、身上迅速比畫，她一臉專注，腳踩特殊步伐，配合口裡吆喝聲。地方上有晚上啼哭不止的小兒、噩夢連連的大人都會來向阿兜仔廟婆求助，而且盛讚收驚「很有效」，她則不收分文，「希望能幫助大家」。

羅美智邊跟記者話家常，一邊忙碌顧前看後處理著廟裡收支、到貨等雜事，同村的老鄰居蔡先生說到羅美智，直接比了個大姆指，說她很不簡單，一個外國女人在這偏僻小村莊居住，還獨自帶大兩個兒子，「我剛認識她的時候比較瘦，現在『卡福氣』」。

當年羅美智和丈夫在巴西認識相戀，為愛遠嫁台灣，夫妻倆在台中地標湖心亭前甜蜜合影。（圖／黃威彬攝）

沒放棄智利國籍，羅美智說台灣和智利一樣都是她最愛的地方，2016年取得永久居留權後，台灣貨真價實成了她第二個家。來台34年她只回去過兩次，一次還是廟方和鄉里集資讓她和兩個孩子回去探望高齡父母，她銘感五內，「回到智利跟爸媽還有親友聊天，我一直說『丟阿、丟阿』，兒子推推我說媽媽妳在說台語，oh my God，真的變台灣人了！」

「大城鄉的居民幾乎都是年紀很大的長輩，年輕人都在外地工作，常常會來廟裡走動聊天」，羅美智說馬舍公是地方信仰中心也是交誼中心，她說自己現在身體還不錯，打算繼續在廟裡和地方上繼續奉獻心力，直到退休後才打算回到故鄉智利。

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