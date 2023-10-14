台南市林姓婦人臉書遭到詐騙，對方佯稱是婦人閨蜜的丈夫，雙方加入line聊天對話中，並以「親愛的」稱呼婦人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市林姓婦人9月底突與久未謀面的閨蜜丈夫重新連繫，男方告知閨蜜過世消息，勾起林女惻隱之心，再以在美國留學的兒子需要學費為由，請林女幫忙匯錢，林女急赴銀行匯款時引起保7員警與政風人員注意，見她與男方對話關係曖昧，執意匯款，極力勸說1小時才打消其念頭。

林女表示，對方是要好閨蜜的老公，雙方已5年未聯繫，男方在9月30日突然以臉書私訊，稱閨蜜已在2年前因乳癌過世，現在人在南非，12歲的兒子則在美國新澤西州留學念書，急需1萬5000元新台幣學費幫助。

林女60歲仍未婚，長期單身，退休無業在家，她對閨蜜過世消息感到訝異，但對男方處境十分關懷，兩人對話中，男方一度以「親愛的」稱呼林女，似乎有曖昧之情。

詐騙集團為求信於林女，還一人分飾多角，另外扮演留學的兒子與林女連繫，不停以「媽媽」稱呼林女，要求匯錢助學，林女也未感異狀，要對方好好學習，不要操心。

林女近日到台灣銀行台南分行準備匯款，焦急匯款的神情引來行員與員警關心，她在警員勸說下，才道出與閨蜜老公重逢的經歷。

林女只願將一部份對話給警方查看，警方一看男方留下的字句疑是經過翻譯的粗糙中文，令人起疑，再查看匯款地點竟是荷蘭的銀行私人帳戶，與男方佯稱「人在南非、兒子在美國」的情況有異，經過1小時勸說，才打消林婦念頭。

詐騙集團見林婦遲未匯款，先是不斷請求，最後以不再傳訊息作為要脅。警方表示，這起詐騙案，可能男方的臉書遭盜用，再以「猜猜我是誰」四處欺騙臉書內好友，讓林婦險掉入陷阱。

一場阻詐案意外勾起一段曖昧戀情，林婦不願提起，警方也未多加追問。