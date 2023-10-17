出國玩通常會帶點伴手禮回國發，但若有人請託幫忙買東西還計較一堆時，可能就會讓出力的人不太開心。一名網友透露，因為新工作常常需要出差，閨蜜得知後常常要求順便代購，結果近日兩人因為手續費、信用卡回饋等發生爭執，讓她超火大。

一位女網友昨（16）日在「Dcard」表示，日前換新工作後常常需要出國出差，閨蜜得知後常常要求順便幫忙代購，除了要幫忙找品牌外，還要扛著對方的免稅品在機場中奔波，讓她感覺自己就像隻駝獸一樣。

原PO透露，因為下周要前往日本，閨蜜再度提出代購需求，但因原PO卡片額度不夠的關係先向對方請款，不料兩人竟因15元的手續費問題發生爭執，且閨蜜還提到先前的信用卡回饋等都沒計較，讓原PO傻眼，兩人徹底翻臉。

其他人也說「看到順便這兩個字好火，一點都不順好嗎」、「幫人代購累死了，我死也不要說我出國」、「代購真的太麻煩，我後來都低調出國，有朋友請我買就說行李不夠裝不方便」、「計較手續費，那就跟她算空運費啊」、「用手續費看清一個人也不錯，支持放生」。