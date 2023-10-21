今年71歲的行政院政務委員林萬億鼓勵各位長者，不要怕老、不要怕寂寞、不要怨東怨西、不要計較來計較去，希望大家活得健康獨立自主。（王家瑜攝）

已屆八旬的何阿嬤（右一）年輕時是全職家庭主婦，後來發揮一技之長擔任社區插花課老師，也長期在醫院擔任志工，老後生活多采多姿。（王家瑜攝）

我國平均餘命持續延長，2022年已達80歲，分別為女性83.28歲、男性76.63歲。今年百歲以上人瑞也達到5011人，較去年略降，但整體呈現上升趨勢。重陽節將至，今年71歲的行政院政務委員林萬億鼓勵各位長者「四不」，不要怕老、不要怕寂寞、不要怨東怨西、不要計較來計較去，希望大家都能活得健康獨立自主。

為慶祝重陽節，衛福部社會及家庭署舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，邀請社會大眾共同關心高齡相關主題。80歲的何阿嬤說，自己結婚後就擔任家庭主婦，後來在婦女會老師和先生鼓勵下，發揮一技之長擔任插花課老師，另外也長期在三軍總醫院擔任志工。她說，自己沒有特別規劃人生下半場，但自然而然地之下接觸到很多事物，現在的生活相當多元且精采。

行政院政務委員林萬億致詞表示，回顧1990年以前，台灣平均壽命才45歲，到了1960年代達到60多歲，現在已經超過80歲，但健康的壽命延長更重要，有健康的身體才能吃美食、四處踏青。今年71歲的他鼓勵各位「學長姐學弟妹」不要怕老、不要怕寂寞，也不要怨東怨西、計較來計較去，希望大家都能活得獨立自主。

衛福部次長李麗芬表示，每一年總統都會親自拜訪百歲人瑞，衛福部也會贈送金鎖片，希望祝大家健健康康。林萬億笑稱，未來大家都是人瑞，衛福部預算要增加，「可能要改成120歲才能領金牌！」

李麗芬指出，因應超高齡社會來臨，行政院很早就做準備，110年通過高齡社會白皮書，希望建立自主、自立、融合、永續的高齡社會。為了落實白皮書的精神，111年也制定超高齡社會對策方案，結合超過15個部會共同推動，預計4年內投入1200億元經費，讓社會對老人照顧做得更好。

針對亞健康或有照顧需求的長者，目前已推動長照2.0服務，如有需求的民眾可撥打1966專線。李麗芬說，全國有超過1.2萬個長照服務據點，其中4800多個關懷據點由社家署負責，未來目標是每個村里都要有關懷據點、達到7000個以上，希望讓社區當中的老人都能獲得相關福利。