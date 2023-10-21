交通部觀光署安排日本旅客及旅行業代表到平溪體驗放天燈，也期盼台日觀光交流再創新高。（觀光署提供／陳祐誠台北傳真）

交通部觀光署與日本旅行業協會（JATA）共同企劃「千人遊台灣」專案，經過半年的努力，吸引日本從北到南的旅客，前來台灣品嘗美食小吃、經典行程及創新景點。觀光署安排10月21日、22日在平溪菁桐國小舉辦台日聯合放天燈活動，期盼台日觀光交流再創新高。

日本市場受盪日幣貶值、較晚解除防疫規定、護照持有率僅17％、台日航班及人力尚未恢復、日本境內推動國旅補助等因素，今年1至7月日客出國450萬人次，僅為疫前40％，主要前往韓國（24％）、美國（16％）、台灣（9％）。而1至8月日客來台49萬人次，恢復至疫前37％，接近日客出境恢復率，觀光署積極招攬團客及自由行旅客，並將針對日本市場推出加碼措施。

日本觀光廳與JATA為讓日本出國旅遊人數恢復到新冠肺炎疫情前的水準，於今年5月發布「海外旅行正是時候」宣言，並啟動與各國觀光相關部門合作推展各類宣傳與促銷活動。

交通部觀光署表示，除積極與日方合辦訪台旅客護照優惠措施、台灣旅行照片投稿等活動外，更共同策劃「千人遊台灣」專案，成為JATA疫後首個海外募客活動。活動公布後由日本各旅行業者包裝行程募客，報名相當踴躍，已成功募集超過1000人來台。

觀光署今晚安排日本旅客及旅遊業代表造訪平溪，觀光署指出，在天燈上寫下願望後施放是傳統祈福儀式的一種，對於日本旅客而言，是極具吸引力的台灣特色活動，來自日本各地的旅客共同祈福、放天燈，現場民眾親眼看著一盞盞的天燈，向天空飄送，都感受到美好的夜晚。

觀光署指出，已與日本旅遊業者洽談邀請來台踩線，並爭取包裝販售具特色的台灣旅遊新行程，期望將台灣多元精彩的一面分享給日本朋友。日前觀光署也宣布加大行銷力道，加碼新台幣1億元投入日本自由行旅客獎勵，期盼吸引更多日本旅客前來台灣。