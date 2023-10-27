統一超商（2912）7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即將邁入10週年，持續跨海內外、跨產業、跨通路結盟，會員數近1,700萬名，持續發揮數位圈粉力，並勇奪玉山獎最佳人氣品牌獎。

7-ELEVEN自2014年深耕OPEN POINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，創新推動「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付即累點機制」、「點數跨通路當現金花」「點數折抵代收帳單」、「APP捐款與捐點雙勸募機制」、「跨境旅遊集點」等領先服務，更於2020年推動1點等同1元、甚至大於1元價值，還能跨通路當現金花，方便會員認知與使用，貼近時下生活需求，深入會員食、衣、住、行、育、樂場域。

目前OPEN POINT生態圈與全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店共創共好，更與日本知名點數生態圈合作、跨海促成台日旅遊經濟發展，更為全台首家轉投資電子票證、電子支付的零售業者，提供icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等多元非現金支付工具滿足便利生活需求，至今已圈粉近1,700萬名會員。