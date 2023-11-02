台灣有許多不同種類的蛇，但只有一種被列為一級保育類，是台灣特有種，那就是「金絲蛇」。近日一名網友發文詢問，意外發現一條美麗的蛇，不知道是什麼蛇？引起網友熱烈討論，不少內行人一看就認出，是傳說中極罕見的「金絲蛇」，大讚原PO好幸運。

一名網友近日在臉書社團「野生蛇相」上PO出一張照片詢問，不知道這是什麼蛇？只見在微微傾倒的樹幹下，一條纖細的小蛇穿梭在一堆枯葉中，身體兩側為淡金色，正中間則是偏黑的深棕色。

貼文吸引上千人朝聖，不少網友留言討論，「2條連貫黃縱紋，寬度小於黑縱紋，金絲蛇，運氣超級好」、「金絲蛇台灣僅有的一級保育蛇類」、「稀有的保育類你很幸運能遇到」、「恭喜中大獎」、「這種蛇名連聽都沒聽過，乍看之下以為是爬上岸的鱔魚」、「別人走的路永遠是那麼的精彩，只能說羨慕」。

根據《農業知識網》的資料，金絲蛇是台灣特有蛇種，1931年日籍學者於台北山區發現和命名後，相隔逾50年才再次被發現。金絲蛇體型小、行動緩慢，在穿越道路的途中易被路殺，這也是為何金絲蛇在已知的記錄中，有高達8成都是路殺死亡。由於金絲蛇數量稀少珍貴，2008的時候《野生動物保育法》將其列為一級瀕臨絕種野生動物，為全台唯一的一級保育類蛇種。