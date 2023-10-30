響尾蛇先發投手法特。（美聯社）

遊騎兵遭到響尾蛇1勝1負扳平戰局，將於世界大賽G3前往蛇軍的主場，先發投手確定是薛爾瑟（Max Scherzer）。薛爾瑟本季狀況不佳，今年季後賽出戰兩場都無功而返，他在美聯冠軍賽G3先發4局失5分吞敗，生死戰G7他先發2.2局失2分退場，自責分率9.45，其實還未幫上球隊的忙。

薛爾瑟本人則是信心滿滿地說：「每個小孩都夢想過自己在世界大賽打擊和投球，這是我第3次參加世界大賽，我又有機會再享受一次美夢成真。」

根據遊騎兵總管克里斯楊（Chris Young）所說，他在交易截止日前買下薛爾瑟，主要就是用來在今年爭冠。薛爾瑟2012年效力老虎隊，在世界大賽G4對戰巨人6.1局失3分「優質先發」，但是老虎該場輸1分慘遭橫掃。2019年薛爾瑟效力國民，在世界大賽G1和G7兩度戰勝太空人，立下大功。

薛爾瑟說：「響尾蛇是很強的球隊，必然是一場苦戰，我尊敬他們，我必須要繳出很高等級的投球內容。我在2019年學到一件事，那就是我們有可能贏得每一場客場比賽，我做到了兩次。」

對付薛爾瑟這位傳奇投手，響尾蛇將派出菜鳥投手法特（Brandon Pfaadt）迎戰，這可能是分量差距最大的一次先發投手對決。法特在例行賽僅有3勝9敗、5.72自責分率，但他季後賽4場自責分率2.70極為優異，讓球隊把這個重任交給他。