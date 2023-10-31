遊騎兵先發投手薛爾瑟(中)第4局退場。（美聯社）

Adolis García left the game with left side tightness after this swing in the eighth inning pic.twitter.com/2wdUk3cLOs — kennedi landry (@kennlandry) October 31, 2023

遊騎兵在世界大賽G3力壓地頭蛇，搶下驚人的季後賽客場9連勝，但是兩員大將「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）、「古巴炸彈」賈西亞（Adolis Garcia）皆受傷退場。薛爾瑟先發投滿3局無失分，第4局熱身的時候感覺下背部緊繃而退場，賈西亞在第8局打擊之後（飛球出局）感覺左側身體肌肉不適，隨即下場休息。

總教練波奇（Bruce Bochy）說：「賈西亞將接受進一步檢查，他是左側肌肉緊繃，我們保持樂觀，明天可以知道更多。」賈西亞此戰3打數沒有安打，他是美聯冠軍戰MVP，助隊擊敗太空人的英雄，15場季後賽累積0.323打擊率、1.108攻擊指數。

薛爾瑟在第2局被響尾蛇湯瑪斯（Alek Thomas）的強襲球打中背部，不過薛爾瑟澄清這球是打中他的手肘，並且與他的背傷沒有任何關係。他的背傷出現徵兆是在第3局對付隆格瑞亞（Evan Longoria）的時候，接著他四壞保送卡洛（Corbin Carroll）之後感覺更不對勁，但他還是驚險解決了馬泰（Ketel Marte）而沒失分。薛爾瑟表示這種肌肉痙攣只要處理得當，經過72小時就可以完全解除。

賈西亞此戰第2局展現精彩的雷射肩傳球，從右外野直傳本壘助殺響尾蛇跑者沃克（Christian Walker）。如果賈西亞G4無法上陣，遊騎兵可能改派詹考斯基（Travis Jankowski）或葛洛斯曼（Robbie Grossman）守備右外野。