道奇宿將柯蕭（Clayton Kershaw）球季結束後成為自由球員，他本周末宣布已接受左肩膀關節（盂肱關節）韌帶與關節囊修復手術，期望於明年夏天返回球場，也就是無法趕上2024年春天開季。柯蕭今年例行賽表現優異，24場先發繳出13勝5敗、自責分率2.46的高水準（生涯平均2.48），但他因為肩膀痠痛，季末狀態下滑，季後賽更是慘遭響尾蛇痛打一頓。

柯蕭在2021年底首度成為自由球員，道奇連續兩季只給他「1年1簽」，而且都沒給他合格報價，那時候他是唯一符合資格但未獲報價的道奇球員。柯蕭本季年薪2000萬美元，現在的合格報價漲到了1年2033萬美元，道奇肯定不會開給他。柯蕭希望終老於道奇，他出生於美國德州達拉斯，原先考慮過加盟遊騎兵，沒想到遊騎兵今年勇奪世界大賽冠軍。

美媒CBS分析柯蕭雖然傷病纏身，但他生涯（除了疫情縮水球季）每季都能保持先發20場以上，例行賽的表現也都有品質保證。柯蕭不再是以前穩定出賽的王牌，但他可以提供很好的支援，在自由球員市場仍具備前10名的價值。

道奇另一位先發投手藍斯林（Lance Lynn）遭到100萬美元買斷，進入自由市場。道奇今年7月底將他從白襪買來做為補強，結果表現很差，季後賽也是被響尾蛇痛打。