中廣董事長趙少康近日長出帶狀疱疹，且還長在臉上，他稱自己免疫力很強，會這樣是因為被藍白的總統候選人侯友宜、柯文哲給氣到。其實，20歲以上民眾體內幾乎都潛伏著水痘帶狀疱疹病毒，而近年的新疫苗上市後，推估效期可持續長達19年左右。

台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁曾解釋，被稱為「皮蛇」的帶狀疱疹是神經病毒感染，發作時傷口會有灼燒感，疼痛非常難耐，所以也被稱為「百痛之王」；只要曾得過水痘，病毒就會藏在脊椎的背根神經節內，當身體免疫力下降時，病毒就會順著神經跑出，造成各種神經不適，但若接受適當治療，大多都可以在2至4周內痊癒，年紀越大的人，神經修復能力會較差，相對會需要較長的時間。

陳郁蓁提醒，若皮蛇發作90天後仍有不適，就是「疱疹後神經痛」，會導致患者生活品質大受影響，還可能引發視力、聽力受損、暫時排便或排尿不順等併發症。

陳郁蓁說，施打疫苗是預防皮蛇中最有效的方式，而近年有新疫苗問世，注射7年後仍可維持9成的保護力，推估效力可持續長達19年，建議50歲以上或18歲以上且為罹患帶狀疱疹風險較高的族群接種疫苗。