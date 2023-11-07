新北市出生率截至10月底約1.5萬名新生兒，民進黨新北市議員陳乃瑜今在議會總質詢批，新北的出生率六都倒數第一，但新北2021年與2022年0到5歲死亡人口也是六都之冠，因腹瀉死亡最常感染的病毒是輪狀病毒，要求輪狀病毒疫苗比照北市全面補助，對此，衛生局長陳潤秋表示，如新北人均預算能增加到與北市一樣多，相信是可以的，但目前人均算不到台北一半。

陳潤秋說，一直有在跟中央爭取人均預算，希望中央對新北好一點，她很多方面都積極研議，非常希望能給予新北各種補助。

陳乃瑜指出，台北輪狀病毒疫苗補助措施，一般嬰幼兒定額補助2100元、低收入戶和罕見重大疾病嬰幼兒全額補助，新北卻只有中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民嬰幼兒和設籍新北寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒、藥癮寶寶等高風險幼兒能獲得補助。

陳乃瑜說，但新北去年新生兒總數2萬1557人計算，每名嬰幼兒平均費用約4000到6000元，就算全面補助疫苗的預算最高約為1億2934萬元，只是新北超徵稅額的零頭，新北出生率已經夠低了，希望市府更能好好保護已出生的嬰幼兒！