常到戶外的民眾要小心了！生物學家近期證實，在緬甸發現新品種「烏茲氏蝮蛇」（Trimeresurus uetzi），以創建爬蟲類資料庫的科學家烏茲（Peter Uetz）命名，此蛇外觀呈鮮綠色，具有毒性，可能對人類構成威脅，專家也指出3個身體特徵供民眾辨識。

綜合《每日星報》、科學新聞網站Phys.org報導，烏茲氏蝮蛇主要出沒於緬甸中部及南部地區，經常攻擊人類，一旦被咬，蛇毒中的溶血性毒素會破壞紅血球，並導致器官衰竭。

一項2021年的研究則指出，在355名遭到烏茲氏蝮蛇咬傷的病患中，將近6%（21人）出現急性腎衰竭，其中1人需要立刻洗腎；另有多名患者的傷口出現腫脹、凝血不良現象，不過通常不會致命。

專家表示，烏茲氏蝮蛇之所以和其他蝮蛇不同，在於牠獨特的身體和眼睛顏色。雄性烏茲氏蝮蛇的眼前和眼後有白色條紋，虹膜為銅色；雌性烏茲氏蝮蛇的虹膜則為金綠色。此外，公蛇的陰莖明顯分叉，長度也比其他蛇要短得多。

A snake species, found in Myanmar, was named Trimeresurus uetzi, or Uetz's pit viper, in honor of @VCU professor Peter Uetz, cretor of the Reptile Database, a catalog of species that is relied upon by scientists and hobbyists around the world. https://t.co/s4eumQA4Fy — VCU News Center (@VCUnews) November 6, 2023

研究作者之一、爬蟲學家沃格爾（Gernot Vogel）說，目前學界還無法確定陰莖分叉的優勢為何，「可能更有利在樹上和灌木叢中交配」。所有蛇類和數百種爬蟲類都有俗稱「半陰莖」的Y字型雙頭雄性生殖器，不過在野外遇到時，仍是以外觀為主要辨識依據。