臺中市刑警大隊偵四隊日前破獲一個假投資詐騙機房的轉帳水房，歷經2次行動搜索，查獲以吳姓主嫌（49歲）為首的20名詐欺集團成員(其中10名犯嫌當初遭法院裁定羈押)。警方發現該詐騙集團會先透過臉書或Line尋找被害人，再利用「LINE群組樁腳分享獲利經驗」、「公益講堂」、「抽中股票」、「匯款指導」等話術吸引被害人投資。

1.「LINE群組樁腳分享獲利經驗」：透過假投資常用話術詐騙，詐騙集團設計樁腳偽裝成大家都想投資或已經獲利的假象。

2.「公益講堂」：利用網路影片轉載重新包裝上架至詐騙集團使用之APP，提供股票名師課程，整理飆股名單、上課講義，吸引民眾。

3.「抽中股票」：以新股申購、價差獲利，製造僧多粥少、幸運中籤的假象，要求被害人儘速匯款。

4.「匯款指導」：初期以綁定約定帳戶，日後可不用臨櫃跑銀行匯款，錯失投注機會，以躲避銀行人員的關懷提問。若須臨櫃匯款，會提供匯款理由，強調被害人不得說出「投資」，以免影響股票投資佈局。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，終於掌握一處在宜蘭縣蘇澳鎮的轉帳水房據點，警方荷槍實彈執行攻堅，一舉查獲該詐欺集團，目前清查本案已有高達264名被害人，洗錢金額高達5億6,000多萬元，本案已於日前新北地檢署檢察官起訴在案。

臺中市政府警察局刑警大隊呼籲，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。