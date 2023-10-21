警方逮捕27歲詐騙集團車手。（圖／警方提供）

警方逮捕監控車手之20歲吳姓男子。（圖／警方提供）

新北市1名李姓女子9月間加入Line上暱稱「邱沁宜」社群軟體的飆股群組「眾志生財」，群組內暱稱「吳曉敏」之人向其遊說佯稱儲值投資股票高利潤，她信以為真，透過匯款及面交，遭詐騙投資30萬元，對方食髓知味，再度要求李女在永和區秀朗路一段超商內面交181萬元，經警方埋伏逮捕車手王男及監控車手吳男，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，李女在Line看見一個股票投資群組，對方邀請進入創設的飆股群組後，依指示下載投資平台APP「鼎智」，佯稱儲值進行投資股票獲利的詐術，李女信以為真，先後匯款30萬元，當李女想要拿回投資利潤，對方推拖要他再投資181萬元，雙方相約至永和區秀朗路一段超商內面交現金，李女經家人提醒驚覺被騙而向警方報案，員警到場埋伏，逮捕27歲詐騙集團車手王姓男子及監控車手之20歲吳姓男子，起出詐騙贓款及開立現金存款假憑證及手機，警訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和分局表示，近期投資詐欺最常見，不外乎標榜高獲利、低風險來誘騙，呼籲民眾提高警覺。